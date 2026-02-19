«Let's Dance»-Countdown: Diese Datingshow-Stars mischten schon mit

«Prince Charming» Nicolas Puschmann

Nessi Borck ist die zweite Person aus dem «Charming»–Universum, die es zu «Let's Dance» geschafft hat. 2021 tanzte Nicolas Puschmann (34), der allererste «Prince Charming» von 2019, in der 14. Staffel um den Pokal – und zwar mit einer Premiere: Zusammen mit Vadim Garbuzov (38) bildete er das erste Männer–Paar in der Geschichte der Show. Der Datingshow–Star und sein Profitänzer wechselten sich mit dem männlichen und weiblichen Part immer wieder ab. Nachdem Puschmann zunächst ausgeschieden war, kehrte er nach dem freiwilligen Ausstieg von Ilse DeLange zurück und schaffte es schliesslich bis ins Finale. Dort belegten er Platz drei hinter Valentina Pahde und Rúrik Gíslason.