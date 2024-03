«Let's Dance»: Die ersten Favoriten stehen fest, ein Paar ist raus

Nachdem sich in der vergangenen Woche in der «grossen Kennlernshow» die diesjährigen Tanzpaare gefunden haben, ging es diesen Freitagabend bei «Let's Dance» (ab 20:15 Uhr live bei RTL oder auf RTL+) über in den richtigen Wettbewerb. Schon zum Auftakt haben sich erste mögliche Favoriten herauskristallisiert – für ein Duo hat es sich hingegen bereits ausgetanzt.