«Let's Dance»: Diese drei Paare sind im Finale

Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) präsentierten einen Paso Doble zu einer modernen Version von «Für Elise». Motsi lobte die kreative Choreografie, merkte aber an, dass das Paar stellenweise aus dem Gleichgewicht geraten sei. Llambi fand die Paso–Elemente schwach, bescheinigte dem Tanz aber viel Energie. Jorge gefiel der Look, kritisierte jedoch fehlende Konsequenz in der Ausführung – ebenfalls 23 Punkte.