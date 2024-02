«Let's Dance»: Diese Promi-Familien schwingen gerne das Tanzbein

Am Freitag (23. Februar) geht «Let's Dance» in eine neue Runde. Die prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen kämpfen mithilfe von Profis um den Sieg und den Titel «Dancing Star». Die RTL–Tanzshow läuft in diesem Jahr in der 17. Staffel, mit dabei sind unter anderem Fitness–Influencerin Sophia Thiel (28), «Höhle der Löwen»–Investor Tillman Schulz (34) und Star–Choreograf Detlef Soost (53). Zudem scheint manchen deutschen Promi–Familien das Tanzen besonders im Blut zu liegen, wie ein Blick auf die Kandidatenliste der Show zeigt...