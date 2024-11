«Let's Dance»: Diese Stars sind beim Weihnachtsspecial dabei

Guter Zweck im Fokus

Der Sieger oder die Siegerin darf sich nicht nur über den Titel «Christmas Dancing Star 2024» freuen – die Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro geht auch an einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr konnte sich «Let's Dance»–Star Anna Ermakova (24) den Sieg sichern. Die Tochter von Boris Becker (57) und Angela Ermakova (geb. 1968) war mit Profitänzer Lusin angetreten, mit dem sie auch in der regulären Ausgabe zum «Dancing Star 2023» wurde.