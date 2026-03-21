«Let's Dance»: Diesen Promi rettete auch sein Comedy-Talent nicht

Kittmann und Woitschack überzeugen

Hervorragend lief es am Freitagabend für «GZSZ»–Star Jan Kittmann (43), der nach seinen 28 Punkten aus Show zwei mit seinem Cha Cha Cha und Partnerin Kathrin Menzinger (37) 23 Punkte holte. «Dieser Junge hat rhythmisch so viele Möglichkeiten, das ist schon irre», schwärmte im Anschluss Juror Llambi. Bei Anna–Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35), die einen Contemporary tanzten, kam es hingegen zu der relativen Seltenheit, dass Llambi mehr Punkte vergab als seine Jury–Kollegen. Die jeweils acht Punkte von Mabuse und González toppte er mit neun für insgesamt 25 Punkte. Das Paar holte so die zweitmeisten Zähler des Abends