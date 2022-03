«Let's Dance»: Drei Stars kehren nach Corona-Infektion wieder zurück

Auch Timur Ülker hat bereits einen negativen Selbsttest hinter sich gebracht, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden: Er darf sich erst am Mittwoch, also zwei Tage vor der Show am kommenden Freitag, offiziell freitesten lassen. In einer seiner Insta-Storys schreibt er dazu: «1,5 Tage Training und dann die Show - wird eine Herausforderung. Aber wenn es einfach wäre, wär's doch langweilig, oder?»