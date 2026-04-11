«Let's Dance»: Ein Jubiläum und ein Abend voller Überraschungen

Da Gustav Schäfer (37) mit seiner Band Tokio Hotel erst noch mit einem «Radio Regenbogen Award» im Europa–Park ausgezeichnet wurde, verspätete sich der Schlagzeuger deutlich. Daneben konnte das Moderationsduo Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) gleich zu Beginn verkünden, dass das «Let's Dance»–Paar Renata (38) und Valentin Lusin (39) sein zweites Kind bekommen hat. Die kleine Tessa ist am 9. April zur Welt gekommen, wie die beiden wenige Stunden vor Beginn der neuen Ausgabe bei Instagram mitgeteilt haben. Später stand bei RTL (auch via RTL+) auch noch ein besonderes Jubiläum für Joachim Llambi (61) und eine ungewöhnliche Interaktion mit dem Publikum an. Ein Promi musste allerdings wie gewohnt am Ende der Sendung gehen.