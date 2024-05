«Let's Dance»: Ein letzter magischer Moment für Tony Bauer

Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) entführten das Publikum zurück in alte Hollywood–Zeiten, die Keller an seine Mutter erinnerten. Jene wollte immer Schauspielerin werden und er lernte sie nie wirklich kennen, denn sie verstarb schon kurz nach seiner Geburt. Die gesamte Jury war begeistert von der Interpretation von «Singin' in the Rain». Die beiden verzauberten Mabuse so sehr, dass sie alles um sich herum vergessen habe. In ihrem Gehirn habe Stille geherrscht – und das sei ein Wunder. Erneut 30 Punkte!