«Let's Dance»: Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein ist das Abenteuer vorbei

Dank des genesenen Joachim Llambi (57) konnte die «Let's Dance»-Jury nebst Jorge González (54) und Motsi Mabuse (40) wieder in Originalbesetzung die Bewertungskellen in die Luft recken. Dafür hat es jedoch einen der prominenten Kandidaten erwischt: Wie im Vorfeld der Show vom 25. Februar (RTL und RTL+) bekanntgegeben wurde, durfte Hardy Krüger jr. (53) wegen einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen. Damit blieb dem Schauspieler aber auch definitiv die Schmach erspart, gleich in der ersten Entscheidungsepisode der Staffel abtanzen zu müssen.