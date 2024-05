«Let's Dance»-Gewinner: Niemand tanzt so schön wie Gabriel Kelly

Kellys und Dzumaevs Romeo–und–Julia–Freestyle wurde zum letzten Highlight der Staffel. Für Mabuse verkörperten die beiden «pures Tanzen» und was sie gezeigt haben, sei gar «weltweite Spitze». Llambi lobte noch einmal alle drei Freestyles, die sehr unterschiedlich und auf ihre Weise toll gewesen seien, der 22–Jährige habe dem Finale aber noch einmal seine eigene Note aufgedrückt. Kein Wunder also, dass Kelly an diesem Abend drei Mal die Höchstpunktzahl abräumen konnte und es so in der Jury–Wertung auf die vollen 90 Punkte brachte, während Soost und Wosnitza jeweils immer noch sehr gute 86 Punkte verbuchen konnten.