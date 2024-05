«Let's Dance»: Halbfinal-Aus für Ann-Kathrin Bendixen

Runde eins: Grosses Kino und eine Tanz–Explosion

Die neueste Show eröffnete an diesem Freitagabend die schon einmal ausgeschiedene Bendixen, die zurückgekehrt war, nachdem Comedian Tony Bauer (28) aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen hatte. Mit einem Paso Doble zu «Don't Let Me Be Misunderstood» machte sie unmissverständlich klar, dass sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37) auch in die letzte Runde kommen wollte. Juror Jorge González (56) gefielen vor allem die Blicke und die Präsenz Bendixens – und auch seine Kollegin Motsi Mabuse (43) und Chef–Juror Joachim Llambi (59) zeigten sich in dessen 200. Sendung recht zufrieden. 20 Punkte.