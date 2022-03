«Let's Dance»: In Folge vier müssen gleich zwei Paare abtanzen

Die Quittung dafür, dass in der vergangenen Folge «Let's Dance» kein Promi rausgeflogen ist, gibt es in der vierten Ausgabe an diesem Freitag (18. März, 20:30 Uhr, RTL sowie RTL+). Denn wie der Sender nun mitgeteilt hat, erwischt es dann gleich zwei Tanzpaare. Daher sei nun «doppelt Gas geben» bei den aktuell noch zwölf verbliebenen Stars angeraten, heisst es auf dem offiziellen Instagram-Account der Show.