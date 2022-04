«Let's Dance»: Internet-Hass gegen Bastian Bielendorfer

Am Freitagabend geht «Let's Dance» in eine neue Runde. Der Comedian Bastian Bielendorfer (37) ist noch mit dabei - auch wenn er in den vergangenen Shows nicht gerade der leichtfüssigste Tänzer in der Promi-Riege war. Dafür unterhält er viele Fans mit Charme und Witz. Ihn erreichen jedoch immer wieder Hasskommentare im Netz, erzählt der 37-Jährige im Gespräch mit RTL.