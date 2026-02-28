«Let's Dance» ist zurück: Diese Tanzpaare gehen ins Rennen

Anna–Carina Woitschack und Joel Mattli überzeugen mit ihrem Jive

Für das erste grosse Ausrufezeichen sorgte anschliessend das Team Jive: Anna–Carina Woitschack (33) und Joel Mattli (31) tanzten zu «Runaway» von OneRepublic und räumten bei der Jury ab. Motsi machte klar, wenn sie in der ersten Show schon über Details spreche, sei das ein gutes Zeichen – beide seien «athletisch» und hätten zugleich «unterhalten». Jorge feierte die Kicks als «elektrisierend». Llambi legte sich fest: «Mit Abstand die beste Vorführung heute Abend» – und ging bei Joel noch weiter: Für ihn sei es «der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe». Entsprechend standen 21 Punkte für Anna–Carina und sogar 22 Punkte für Joel auf der Tafel.