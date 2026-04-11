«Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse wird 45: «Heute ist mein Herz voll»

Ein Wunder erlebt

Dann zählte die «Let's Dance»–Jurorin viele Punkte auf, für die sie dankbar ist. An oberster Stelle steht dabei ihre Familie. So sei sie dankbar, «dass ich in meinem Leben ein Wunder erlebt habe. Unsere Tochter, und ich liebe sie über alles, bis in die Unendlichkeit.» Auch ihre «tiefe und ehrliche Beziehung zu meinem Mann, der mich zu einem besseren Menschen macht» zählt sie auf, ebenso wie ihre Familie, «die vielleicht auf unterschiedliche Weise Liebe zeigt, aber immer füreinander erscheint» und ihre Schwiegereltern, «die uns helfen, unser Wunder mit so viel Sorgfalt zu erziehen».