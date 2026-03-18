«Let's Dance»-Kandidat Simon Gosejohann kündigt Überraschung an

Simon Gosejohann kündigt grosse Überraschung an

«Ich weiss, wie wir weiterkommen, diesmal. Diesmal weiss ich‹s. Wir kommen weiter. Ich will das, so lasse ich mich nicht abspeisen. Ich tanz jetzt ›ne Runde weiter hier», sagt er siegesgewiss. Und während er redet, wird Ekat immer unsicherer: «Ja? Ich bin gespannt – wenn du das schon so sagst! Was für ein Geheimnis hast du da vorbereitet? Sag mir später Bescheid, wenn du es nicht verraten willst, aber ich muss es wissen. Nicht, dass du plötzlich etwas anderes tanzt?», lacht sie ängstlich in die Handykamera.