«Let's Dance»: Laura Wontorra springt für Victoria Swarovski ein

Für Victoria Swarovski (32) wird der Mai 2026 zum möglicherweise aufregendsten Monat ihrer Karriere. Die beliebte Moderatorin darf den Eurovision Song Contest in Wien präsentieren. Am 16. Mai führt sie in der Wiener Stadthalle durch das grosse Finale der grössten Musikshow der Welt. Auch die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai liegen in ihren Händen. An ihrer Seite steht der österreichische Schauspieler Michael Ostrowski (53), bekannt aus Filmen wie «Kokowääh 2», «Bibi & Tina» und «Die Känguru–Verschwörung».