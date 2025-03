«Let's Dance»: Leyla Lahouar in dritter Live-Show ausgeschieden

Zu einer Tango–Fassung von Haddaways «What is Love» schwebten Sänger Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) über das Parkett. Zwar konnte die Jury Fortschritte erkennen, «war manchmal ein bisschen so wie der Wackeldackel», stellte Llambi jedoch fest. Die ertanzten 14 Zähler waren eine Verbesserung zu den 13 Punkten aus der letzten Ausgabe. Ex–Turner Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) konnten ebenso auf ihrer Leistung aus der letzten Show aufbauen. Ein Langsamer Walzer zu «Melody of Love» von Frank Sinatra verzauberte Publikum und Jury. «Du warst so elegant, du warst wie ein Gentleman», freute sich González. Llambi zufolge habe «der erste Favorit seinen Hut in den Ring geworfen». 26 Punkte und neue Bestleistung des Tanzpaares!