«Let's Dance»: Lulu Lewe muss zum zweiten Mal gehen

In der zehnten Folge von «Let's Dance» kam es zuvor zu einer «Weltpremiere». Unter dem Motto «A Special Musical Night» fand die Show ausserhalb des gewohnten Studios im Kölner «Musical Dome» statt und dockte sich dabei an das momentan dort laufende Musical «Moulin Rouge» an. Wie Moderator Daniel Hartwich (45) bereits in seiner Anmoderation betonte, würde an diesem Abend alles «ein bisschen bunter und verrückter» werden.