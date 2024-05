«Let's Dance»: Mark Keller scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus

Lulu kehrt auf das TV–Parkett zurück

Wie in der Show in derartigen Fällen üblich, kehrt auch diesmal das zuletzt ausgeschiedene Tanzpaar zurück. Die am letzten Freitag unterlegene Sängerin Lulu (32) bekommt mit Massimo Sinató (43) also eine zweite Chance – so wie zuvor auch schon die Influencerin Ann–Kathrin Bendixen (24), die nach dem Aus von Tony Bauer zurückgekehrt war und tatsächlich in der vergangenen Woche mit Valentin Lusin (37) eine Runde weiterkam.