«Let's Dance»: Mark Kellers Söhne dürfen nicht im Publikum sitzen

Ab 23. Februar gehen 14 Kandidaten und Kandidatinnen in den Kampf um den Titel «Dancing Star 2024». Dann wird Keller sein Talent unter Beweis stellen. Mit dabei sind in der 17. Staffel unter anderem auch Model Eva Padberg (44), Sänger Gabriel Kelly (22), Tänzer und Choreograf Detlef «D!» Soost (53) und Fitness–Influencerin Sophia Thiel (28). Ob Kellers Söhne im Publikum sitzen werden, zeigt sich am Freitag ab 20:15 Uhr auf RTL oder RTL+.