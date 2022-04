«Let's Dance»: Mike Singer scheitert am Discofox-Marathon

Zwei Zitter-Paare begeistern die Jury

In der vergangenen Liveshow haben sie gezittert: Diese Woche sind Mike Singer (22) und Christina Luft (32) mit einem «dramatischen» Tango zurückgekehrt. «Ihr habt das sehr ordentlich hingekriegt», schwärmte der sonst sehr strenge Llambi. Das erste Jury-Urteil des Abends: solide 22 Punkte. Auch Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) mussten in der letzten Sendung zittern. Konnte ihr Cha Cha Cha die Jury dieses Mal überzeugen? «Amira was on fire. [...] Das macht wirklich Spass», lobte Mabuse. Die beiden heimsten am Ende 23 Punkte ein.