«Let's Dance»: Moderator Jan Köppen vertritt kranken Daniel Hartwich

Köppen hat schon diverse Formate bei RTL moderiert. Darunter etwa «Was wäre wenn?», «Are You The One?» sowie seit 2021 «Take Me Out». Und auch mit der Moderation eines Tanzformats kennt er sich aus: Von 2016 bis 2017 führte er an der Seite von Nazan Eckes (45) durch zwei Staffeln der Show «Dance Dance Dance».