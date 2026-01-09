«Let's Dance»: «Ninja Warrior»-Athlet Joel Mattli ist mit dabei

Der «Let's Dance»–Cast für 2026 nimmt weiter Form an: RTL hat an diesem Freitag den nächsten Kandidaten bestätigt. Demnach wird sich der Schweizer «Ninja Warrior»–Sportler Joel Mattli (31) auf dem Tanzparkett präsentieren. «Tanzen ist komplettes Neuland», erklärt der Star aus der Parcours–Show im Interview mit dem Sender. «Gerade diese technischen Feinheiten, diese harmonischen Hüftbewegungen. Ich hoffe, das harte Arbeit sich da auszahlt.» Er wolle alles geben, «um tanzen zu lernen, um euch am Ende der Woche eine geile Show präsentieren zu können».
In einem Instagram–Video erklärt der Ninja Warrior, dass er die Sendung «selbst früher immer mit der Familie geguckt habe und jetzt selbst dabei zu sein, ist wirklich ein Traum, der wahr wird.» Joel Mattli, der laut RTL bereits in den «Ninja Warrior»–Ausgaben in Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit dabei war, ist nicht der erste Parcours–Sportler bei «Let's Dance».
Erfolgreiche «Ninja Warrior»–Vorgänger
Auch René Casselly (29) und Moritz Hans (29) wagten den Sprung von «Ninja Warrior» zu «Let‹s Dance» – und das äusserst erfolgreich. Casselly gewann 2022 die Show, Hans belegte 2020 den zweiten Platz. Beide werden ihrem Kollegen sicherlich die Daumen drücken. «Let›s Go», schrieb Hans mit zwei Feuer–Emoji unter das Instagram–Video von Mattli.
Zuletzt wurde Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer als diesjähriger «Let's Dance»–Kandidat bestätigt. Zuvor verkündete RTL Influencerin Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Sängerin Anna–Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann als Mitglieder des Tanzshow–Casts für 2026.
Bisher hat RTL noch nicht offiziell mitgeteilt, wann es mit der 19. Staffel von «Let's Dance» losgeht.