«Let's Dance»: Paola Maria fällt für Show 3 aus

Schlechte Nachrichten für die Fans von «Let's Dance»: Content Creatorin Paola Maria (31) wird in der kommenden dritten Live–Show am 14. März nicht teilnehmen können. Wie der Sender «RTL» berichtet, leidet die 31–Jährige an einem grippalen Infekt und muss ihre Teilnahme für diese Woche absagen. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (44) hätte sie eigentlich einen Jive zum Song «Je Veux» von ZAZ präsentieren sollen. Via Social Media wurde ausserdem bekannt gegeben, dass der Arzt die Entscheidung getroffen hat. «Ihr Arzt hat sie vorerst aus dem Verkehr gezogen und ihr geraten, auf Sport zu verzichten», heisst es bei Instagram.