«Let's Dance»: Partnertausch ganz ohne Promi-Aus

Ein vorzeitiger Abschied blieb am 12. April allen Promis bei «Let's Dance» erspart, denn für die neue Ausgabe der RTL–Tanzshow – auch bei RTL+ – mussten die Kandidatinnen und Kandidaten vorübergehend ihre bisherigen Profis tauschen. Da die Umgewöhnung auch so einige Herausforderungen mit sich brachte, gab das Moderations–Duo Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) gleich zu Beginn der Sendung bekannt, dass in dieser Woche kein Promi die Show verlassen muss. Trotzdem sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt für ihre Favoriten anrufen, denn zum einen behalten die Stimmen für die nächste Show ihre Gültigkeit. Zum anderen durfte sich der am Ende der Sendung führende Promi über einen Bonuspunkt für die nächste Sendung am kommenden Freitag freuen.