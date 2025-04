«Let's Dance»: Partnertausch wird Jeanette Biedermann zum Verhängnis

Am Karfreitag gab es keine «Let's Dance»–Live–Ausgabe, am 25. April ist die beliebte RTL–Show (auch via RTL+) aber dafür mit gleich 14 Tänzen der Promis aus der Osterpause zurückgekehrt. Die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten zog es zum einen mit ihren herkömmlichen Partnerinnen und Partnern aufs TV–Parkett, zum anderen mit neuen beim «Partner Switch».