«Let's Dance»: Patricija und Alexandru Ionel enthüllen Babygeschlecht

Bei «Let‹s Dance – Die grosse Profi Challenge» erhielten die Profitänzer der beliebten RTL–Show am Freitagabend (31. Mai) die Möglichkeit, auf dem Parkett ihr Können zu zeigen. Mit dabei war auch das Profi–Tanzpaar Patricija (29) und Alexandru Ionel (29), das bekanntermassen Nachwuchs erwartet. Die grosse Tanzshow am Freitagabend verwandelten die «Let›s Dance»–Stars nun in eine Gender–Reveal–Party der etwas anderen Art, wie RTL berichtet.