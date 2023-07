«Let's Dance»-Profi Andrzej Cibis wird erstmals Vater

Andrzej Cibis (36) wird zum ersten Mal Vater. Der «Let's Dance»-Profitänzer gibt die freudige Nachricht gemeinsam mit seiner Frau Victoria Kleinfelder-Cibis via Instagram bekannt. Auf ihren jeweiligen Accounts posten sie ein Video, in dem er ihr zärtlich über den Babybauch streichelt. «Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt ... Little bundle is loading!», schreibt das Paar dazu.