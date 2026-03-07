«Let's Dance»-Profi Mariia: «Ich war noch nie auf dem ersten Platz»

«Ich hatte noch nie mehr als 25 Punkte und ich war noch nie auf dem ersten Platz. Deswegen ist es so... es ist schön...», sagte sie sichtlich bewegt im Instagram–Livestream nach der Show. Zwei Sätze, in denen mehr steckt als blosse Statistik: Maksina tanzt seit 2023 als Profitänzerin in der RTL–Sendung, hatte mit Michael «Mimi» Kraus in Staffel 16 den achten Platz erreicht und mit Stefano Zarrella in Staffel 17 den zehnten. Der Weg nach oben war lang.