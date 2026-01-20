«Let's Dance»-Profi Vadim Garbuzov: Trennung nach acht Jahren

Die Beziehung von «Let's Dance»–Profi Vadim Garbuzov (38) und Model Nicole Ettlinger ist «vor Kurzem» zerbrochen. Das bestätigte der Tänzer «Bunte.de». Nach rund acht Jahren haben sich die beiden getrennt.
«Offen für Anfragen»
Der 38–Jährige scheint aber schon wieder offen für eine neue Liebe zu sein. Während seines Engagements auf der AIDACosma erklärte er, er sei «offen für Anfragen». Er nutze Dating–Apps und habe auch nichts gegen Nachrichten über Instagram. Einfach sei die Partnersuche für ihn allerdings nicht: Er sei «sehr viel unterwegs». Bis zu vier Monate bindet ihn die RTL–Show «Let‹s Dance», hinzu kommen die «Let›s Dance»–Tour sowie weitere Engagements. Ausserdem verbringt er regelmässig längere Zeit bei seiner Familie in Kanada, wo er auch unterrichtet.
Deshalb müsse eine neue Partnerin «ein bisschen Verständnis» für seinen Beruf mitbringen. Über seine Traumfrau sagte er ausserdem: «Es muss einfach passen. Das Gefühl muss stimmen.» Tänzerin müsse sie dafür nicht zwingend sein.
Eine Liaison bei «Let's Dance» steht für ihn allerdings nicht auf der Wunschliste. «Ich bin jemand, der das professionell angeht. Tanzen ist für mich ein Job», betonte er. Ganz ausgeschlossen sei es dennoch nicht: «Tanzen hilft beim Kennenlernen. Alles ist möglich.»
Seit 2015 bei «Let's Dance»
Vadim Garbuzov sorgte 2011 in Österreich für Aufsehen. In «Dancing Stars» bildete er mit Alfons Haider das erste Männertanzpaar des TV–Formats. Seit 2015 ist er bei «Let's Dance». Im vergangenen Jahr belegte er mit Jeanette Biedermann den siebten Platz, 2024 tanzte er sich mit Jana Wosnitza bis auf Rang zwei. Ob er in diesem Jahr erneut bei der RTL–Show dabei sein wird, ist bislang offen.