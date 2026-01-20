«Let's Dance»-Profi Vadim Garbuzov: Trennung nach acht Jahren

«Offen für Anfragen»

Der 38–Jährige scheint aber schon wieder offen für eine neue Liebe zu sein. Während seines Engagements auf der AIDACosma erklärte er, er sei «offen für Anfragen». Er nutze Dating–Apps und habe auch nichts gegen Nachrichten über Instagram. Einfach sei die Partnersuche für ihn allerdings nicht: Er sei «sehr viel unterwegs». Bis zu vier Monate bindet ihn die RTL–Show «Let‹s Dance», hinzu kommen die «Let›s Dance»–Tour sowie weitere Engagements. Ausserdem verbringt er regelmässig längere Zeit bei seiner Familie in Kanada, wo er auch unterrichtet.