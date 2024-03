«Let's Dance»: Profis und Promis haben frei - nur Valentin Lusin nicht

Eigentlich steht wegen des Tanzverbots an Karfreitag keine Live–Ausgabe der RTL–Tanzshow «Let's Dance» an, was den Tanzpromis und ihren Profis traditionell ein paar freie Tage beschert. Zweimal wurde diese Woche noch trainiert, dann ging es für alle in die Osterpause. Fast alle. Denn wie Tanzprofi Valentin Lusin (37) auf seinem Instagram–Account zeigte, gilt für ihn und seinen Promi, die Influencerin Ann–Kathrin Bendixen (24), eine Ausnahme.