«Let's Dance»-Renata Lusin verrät: «Es war eine schwere Geburt»

Valentin Lusin wurde durch Mika Tatarkin ersetzt

In der aktuellen Staffel der RTL–Show «Let's Dance» tanzt Valentin Lusin mit der Influencerin Ann–Kathrin Bendixen (24). Wegen der Geburt musste sie jedoch am vergangenen Freitag mit Ersatzpartner Mika Tatarkin (27) vorliebnehmen. Mit dem Tango konnte sie sich aber den Einzug in die nächste Show sichern. Im vergangenen Jahr hatte Valentin Lusin die Tanz–Sendung mit Anna Ermakova (24) gewonnen. Auch Renata Lusin konnte schon Erfolge verbuchen. Sie holte den Sieg 2021 mit Rúrik Gíslason (36). In der aktuellen 17. Staffel setzt sie wegen ihrer Schwangerschaft aus. Auch in der 16. Staffel war sie wegen einer Schwangerschaft nicht dabei, erlitt jedoch eine Fehlgeburt.