«Let's Dance»: Renata und Valentin Lusin verraten ihren Babyplan

Während der Kennlernshow am Freitag (23.2., 20:15 Uhr, RTL) sass die hochschwangere Profitänzerin Renata Lusin (36) im Publikum und feuerte unter anderem ihren Mann, Profitänzer und Vorjahressieger Valentin Lusin (36), an. Am Schluss der Sendung war klar, er wird in diesem Jahr mit Motorrad–Influencerin Ann–Kathrin Bendixen (24, «Affe auf Bike») das Tanzbein schwingen.