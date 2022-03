«Let's Dance»: René Casselly ertanzt sich einen Bonuspunkt

Besonders schwierig war die Vorbereitung auf die Show in dieser Woche für die Moderatorin Janin Ullmann (40). In ihrem Contemporary mit Zsolt Sándor Cseke (34) verarbeitete sie ihr Ehe-Aus. Für González sei es nicht nur der emotionalste Contemporary gewesen, den er in seinen vielen Jahren in der Show gesehen habe. Llambi ernannte Ullmann neben Casselly auch zur Mitfavoritin. Zwischen den beiden werde es «noch eine spannende Nummer in dieser Staffel» sein, sah er voraus. Die Vorstellung ihres Kollegen konnte sie übrigens noch einmal überbieten und die ersten 30 Punkte der Staffel einheimsen.