«Let's Dance»: Roland Trettl und Kathrin Menzinger müssen abtanzen

Eine «bayerische Latina» und «eine erotische Lady»

Erstmals wurde in der Show vom 7. März zum Motto «Disco meets Rock» getanzt. Den Auftakt machten die selbsternannte «bayerische Latina» Christine Neubauer (62) und Tanzprofi Valentin Lusin (38) mit einem Cha–Cha–Cha zu Irene Caras «Flashdance... What a Feeling». Laut Llambi habe die Schauspielerin sich «die Sache etwas einfach gemacht», der oftmals kritische Juror zeigte sich aber recht wohlwollend und so gab es von dem Trio insgesamt 18 Punkte.