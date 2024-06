«Let's Dance»-Star Béla Klentze: «Wäre fast gestorben!»

«Ich wäre fast gestorben.»

In seinem neun Tagen dauernden Aufenthalt in der Ukraine erlebte Klentze hautnah das erbarmungslose Kriegsgeschehen und die Gewöhnung an den täglichen Kriegsirrsinn mit: «Anfangs sind wir bei jedem Fliegeralarm sofort in Deckung gegangen und in Bunker geflüchtet. Aber nach zwei Tagen hatte man sich da fast schon dran gewöhnt – so verrückt das auch klingt.» Dann kam der Tag, an dem er knapp dem Tod entrann: «Ich wäre in der Ukraine fast gestorben. Der Ort, an dem wir gewohnt haben, wurde 24 Stunden später bombardiert und zerstört. Trotzdem habe ich unseren Einsatz keine Sekunde bereut. Es ist so wichtig, sich für die richtigen Sachen zu engagieren.»