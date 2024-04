«Let's Dance»-Star Christina Hänni hat grosse Angst vor der Geburt

Die schwangere Profitänzerin Christina Hänni (34) freut sich zusammen mit ihrem Mann, dem Sänger Luca Hänni (29), auf das erste Kind. Doch entspannen kann sie sich in der Schwangerschaft nicht so ganz – denn die bevorstehende Geburt bereitet ihr Sorgen. «Da hab ich grosse Angst vor, muss ich einfach sagen», enthüllte sie in einem RTL–Interview. Sie glaube, dass es vielen Frauen so gehe, aber nur wenige darüber sprechen.