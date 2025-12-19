«Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova zeigt sich mit Narbe im Gesicht

Dringender Appell an ihre Follower

Der Abschied von dem kleinen Fleck, der ihr Gesicht über Jahre prägte, fiel ihr nicht leicht. «Ich hatte Angst vor der Narbe und davor, dass mein Markenzeichen als ein Teil von mir weg ist», gesteht die 38–Jährige offen. Doch der Befund hat ihre Sichtweise radikal geändert. Die Angst vor dem optischen Makel ist purer Dankbarkeit gewichen – dankbar dafür, dass ihr Arzt sie zu der Entfernung überredet hat, bevor es zu spät war.