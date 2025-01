«Let's Dance»-Star Isabel Edvardsson: Darum setzt sie in der Show aus

Die Show sei zwar «ein Herzensprojekt und meine Leidenschaft», jedoch mache sie «in dieser Staffel eine Pause als Profitänzerin im Cast». Denn: «Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe... Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte, das kommt nie wieder zurück. So klein und süss wie er gerade ist, mein Herz schmilzt. Die Gedanken, diese Momente gegebenenfalls nicht ganz zu 100% erleben zu können, haben mich dazu gebracht, gerade auch weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist.» Zwar «rocke» ihr Mann «sonst immer alles», aber mit drei kleinen Kindern sei das nicht einfach. Das Paar habe keine Nannys und vor Ort auch keine Grosseltern.