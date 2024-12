«Let's Dance»-Star Joachim Llambi wird Spielleiter bei Stefan Raab

Beurteilt Joachim Llambi dieses Mal Stefan Raab?

«Ihr Lieben, heute Abend bin ich bei Stefan Raab», berichtet Llambi selbst seinen über 113.000 Followerinnen und Followern am Mittwoch in einer Instagram–Story. Er gehe als Gastmoderator und Spielleiter in die Show, um «ein paar Spiele» zu machen. Auf Stefan Raabs Platz sitzend, macht sich Llambi dann in dem kurzen Video mit dessen sogenanntem «Meme–Pad» vertraut. «Ganz ehrlich, so ein Ding brauche ich bei ‹Let›s Dance'», erklärt er lachend zu einigen Einspielern, die er gerne in seinem Jury–Alltag bei der RTL–Tanzshow verwenden würde.