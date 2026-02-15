«Let's Dance»-Star Ross Antony: Darum geht er als Letzter ins Bett

Zudem offenbarte er einen Tick: «Ich muss immer als Letzter ins Bett gehen, weil ich immer Angst habe, dass die nicht die Lichter ausmachen oder der Kamin weiter brennt oder was noch.» Und das aus einem bestimmten Grund: Denn seine Familie sei «ein bisschen tollpatschig». Dabei würde er zu gerne einmal als Erster einschlafen – bevor sein Mann anfängt, zu schnarchen. Denn das sei für ihn «das Schlimmste überhaupt». Antony bekundete: «Ich liege immer eine Stunde da, bevor ich überhaupt schlafen kann, weil ich denke: Was träumt er dann bitte?»