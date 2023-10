«Let's Dance»-Star Sally Özcan: Gastrolle bei «Alles was zählt»

Im Interview zu ihrer Rolle verriet Özcan der Mitteilung zufolge, dass sie damit eine Premiere feierte. Sie sei viel in Fernsehformaten zu sehen, «aber normalerweise bin ich es eher gewohnt, freier vor der Kamera zu sprechen, wie es für mich gerade passt in der Situation». Bei dieser Rolle «vertrete» sie sich als Sally selbst. «Natürlich muss ich mich auch an das Drehbuch halten, aber da ich mich selbst spielen darf, fällt mir das bisher ganz leicht. Für mich persönlich fühlt es sich ganz natürlich an und es macht Spass, in dieser tollen Umgebung zu spielen.»