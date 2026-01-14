«Let's Dance»-Star Zsolt Sándor Cseke hat geheiratet

Grosse Party erst 2027

Die Wahl des Hochzeitsdatums war strategisch klug gewählt. «Im Januar ist es für uns beruflich etwas ruhiger. Zsolts Geburtstag war ein besonders schöner Tag, um uns das Jawort zu geben», erklärt Anna–Lena im Interview mit der «Bild»–Zeitung. Die grosse Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden lässt allerdings noch auf sich warten. «Für die grosse Party gibt es noch keine konkreten Pläne», verraten die frischgebackenen Eheleute. Einen Termin haben sie aber schon im Kopf: «Sie soll 2027 stattfinden. Natürlich darf der Hochzeitstanz nicht fehlen. Aber auch das Brautstrausswerfen ist für uns eine schöne Tradition.»