«Let's Dance»-Stars Anastasia und Sergiu feiern zweite Hochzeit

Anastasia und Sergiu Maruster gehören erst seit Kurzem zur «Let‹s Dance»–Familie. Anastasia gab 2024 in der 17. Staffel ihr Debüt, damals noch unter ihrem Mädchennamen Stan. Ein Jahr später folgte Sergiu in Staffel 18, wo er mit Leyla Heiter tanzte. Bereits 2023 stand er bei der «Let›s Dance»–Livetour auf der Bühne.