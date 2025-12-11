«Let's Dance»-Tänzerin Ekaterina Leonova: Abschied von ihrem Muttermal

Jetzt heisst es Daumen drücken

«Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten», erklärte die 38–Jährige weiter. «Es tut weh, mehr als ich erwartet habe.» Leonova, die dieses Jahr die «Let's Dance»–Staffel mit Diego Pooth (22) gewonnen hat, fügte an: «Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen.» Die Gesundheit gehe in dem Fall vor, weiss die Profitänzerin. «Und das war höchstwahrscheinlich der richtige Schritt, aber du wirst mir trotzdem sehr fehlen, mein Muttermal. Danke dir für alle Jahre.»