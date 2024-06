«Let's Dance» tanzt auch 2024 mit einem Weihnachtsspecial an

Kaum ist in Person von Gabriel Kelly (22) der diesjährige «Dancing Star» gefunden worden, gibt es schon die nächsten beschwingten Nachrichten für alle Fans des Tanzformats «Let‹s Dance». Wie im Zuge der Screenforce Days von Sender RTL mitgeteilt wurde, wird es auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsspecial geben. Hierzu heisst es von Senderseiten: «Was gibt es Schöneres, als die Weihnachtsfeiertage mit der grossen ›Let‹s Dance›–Weihnachtsshow einzuläuten? Bei der glamourösen Christmas Tanzshow treten die Besten der Besten der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzer:innen der Show in festlicher Kulisse gegeneinander an.»