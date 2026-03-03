«Let's Dance»-Training macht den Promis schon zu schaffen

Die 19. Staffel von «Let's Dance» ist gerade erst gestartet, da ächzen viele der teilnehmenden Prominenten schon wegen des stundenlangen Trainings. Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke (33) etwa zeigte sich am Montagabend komplett fertig.
Betty Taube musste schon mehrfach weinen
«Jetzt muss alles her, was meinen Körper irgendwie unterstützen kann... Eisbaden, Sauna, Massage, Proteinshake, Magnesium usw...», schrieb sie nach dem zweiten Trainingstag dieser Woche in ihrer Instagram–Story. Sie kann immerhin auf ihren Partner Timothy Hill zählen, wie sie noch betonte. Er sei ihr «Held der letzten Tage», denn «er rockt hier alles, ist die grösste mentale und körperliche Stütze und Unterstützung, die ich mir nur wünschen und vorstellen könnte».
Ex–«GNTM»–Kandidatin Betty Taube (31) gestand sogar, dass sie schon «drei, viermal» geweint habe. Sie sei einfach «so sauer mit sich selbst», weil sie viel zu verkopft sei. Für «gefühlt fünf Schritte» hätten sie und ihr Tanzpartner zwölf Stunden lang trainiert und sie hätten überhaupt nicht so viel geschafft, wie sie sich vorgenommen hatten. Ihr Trainingstag sei «beschissen» gewesen.
«Unglaublich anstrengend» findet auch Schauspieler Jan Kittmann (43) die Vorbereitung für die nächste Show. Er habe gar keine Luft mehr, sei müde und überall verschwitzt. Die frühere «Princess Charming» Vanessa «Nessi» Borck (29) meldete sich ebenfalls aus dem Tanzstudio und berichtete, dass das Tanzen mit hohen Schuhen ihr «Endgegner» sei. Ihre Tanzpartnerin brauche auf jeden Fall «viel Geduld» mit ihr. Sänger Ross Antony (51) vermeldete zum Üben von Drehungen: «Ich kann nicht mehr».
Anna–Carina Woitschack spürt Füsse und Zehen kaum noch
Moderatorin Sonya Kraus (52) meldete am Montagabend «Game over». Sie sei K.o., aber auch glücklich. Ihr Tanzpartner sei gleichzeitig ihr «Doping und Foltermeister». Tokio–Hotel–Musiker Gustav Schäfer (37) bedauerte, dass es nach Aufwärmen, Mobilität und Grundschritten keinen Kaffee für ihn gab. «Sondern weiter machen.»
Selbst die fitte Sängerin Anna–Carina Woitschack (33), die in der Kennenlernshow am 27. Februar 21 Jurypunkte eingeheimst hatte, stöhnte nach dem zweiten Trainingstag: «Heute war echt hart.» Die Choreo sei schwer, es gehe kaum noch etwas in ihren Kopf und sie spüre ihre Füsse und Zehen kaum mehr. Aber von nichts komme schliesslich nichts. Am Abend belohnte sie sich für die Strapazen erst einmal mit einem Bad. «Bestes Gefühl.»
Das sind die Tanzpaare bei «Let's Dance»
Während der Kennenlernshow wurden die Tanzpaare für die Staffel offiziell verkündet. Hier im Überblick:
Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster
Willi Whey tanzt mit Patricija Ionel
Milano tanzt mit Marta Arndt
Vanessa Borck tanzt mit Victoria Sauerwald
Joel Mattli tanzt mit Malika Dzumaev
Ross Antony tanzt mit Mariia Maksina
Simon Gosejohann tanzt mit Ekaterina Leonova
Jan Kittmann tanzt mit Kathrin Menzinger
Sonya Kraus tanzt mit Valentin Lusin
Betty Taube tanzt mit Alexandru Ionel
Esther Schweins tanzt mit Massimo Sinató
Anna–Carina Woitschack tanzt mit Evgeny Vinokurov
Nadja Benaissa tanzt mit Vadim Garbuzov
Bianca Heinicke tanzt mit Zsolt Sándor Cseke
Das Direktticket für das Weiterkommen in der ersten regulären Show ging an Joel Mattli und Malika Dzumaev, die damit in der nächsten Sendung nicht ausscheiden können. Weiter geht es am Freitag (20:15 Uhr, RTL und RTL+)